Tribunal de Disciplina Judicial: La nueva instancia que entrará en funciones este 1 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 1 de septiembre de 2025 comenzará a operar en México el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), un organismo creado como parte de la Reforma Judicial aprobada en 2024 y que transformará la manera en que se supervisa a jueces, magistrados y ministros. Con este cambio, el Poder Judicial estrenará un esquema donde la vigilancia y las sanciones ya no dependerán del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino de un órgano independiente con facultades exclusivas en materia disciplinaria.

El TDJ tendrá la misión de investigar y sancionar conductas indebidas dentro de la judicatura, desde retrasos injustificados hasta casos de corrupción o faltas administrativas graves. Las denuncias podrán ser presentadas por ciudadanos o autoridades y, según su gravedad, derivarán en amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones o incluso destituciones. Cuando se presuma un delito, el tribunal dará parte al Ministerio Público o solicitará a la Cámara de Diputados la apertura de un juicio político.

En lo operativo, funcionará de manera colegiada a través de un pleno y varias comisiones integradas por tres magistrados. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables, con lo que se busca dar certeza y evitar dilaciones en los procesos de control interno. Además, contará con dos órganos auxiliares: uno de investigación de responsabilidades y otro de evaluación del desempeño judicial, que medirá la puntualidad, la calidad en las sentencias y el comportamiento ético de los juzgadores.

La integración del tribunal también marcará un precedente: estará conformado por cinco magistrados electos por voto popular, cada uno con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. La presidencia será rotativa cada dos años, iniciando con Celia Maya García, y posteriormente se turnará entre Eva Verónica de Gyves Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar.

La elección se celebró el 1 de junio de 2025 y representó la primera vez que la ciudadanía participó directamente en la selección de los responsables de vigilar y sancionar a la judicatura. Con ello, el nuevo esquema busca reforzar la legitimidad y la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

El TDJ sustituirá de manera definitiva al Consejo de la Judicatura Federal en su función disciplinaria, mientras que la administración y la organización interna quedaron a cargo de un nuevo órgano de gestión. Así, la Reforma Judicial pretende evitar conflictos de interés y separar con claridad las tareas de control y de administración, en un esfuerzo por transparentar la justicia en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui