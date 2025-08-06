El principal índice bursátil del Reino Unido alcanza un máximo histórico.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar del temor provocado por la guerra arancelaria liderada por Donald Trump, los inversores siguen optimistas. Las acciones de las grandes mineras destacaron. En los últimos cinco años, el índice FTSE 100 ha subido un 42%.

La Bolsa de Valores de Londres (LSE), hoy un pilar del sistema financiero global, cuenta con una rica y fascinante historia que se remonta a más de 300 años, con sus raíces en los bulliciosos cafés del Londres del siglo XVII. Lejos de la imagen moderna de los rascacielos, el embrión de la LSE surgió de un entorno mucho más orgánico y, a veces, caótico.

A finales del siglo XVII, Londres bullía con el comercio y la innovación. La creciente expansión colonial y el auge del comercio marítimo crearon la necesidad de financiar proyectos a gran escala, como los viajes de larga distancia y la construcción naval. Fue en este contexto que comenzaron a surgir las primeras sociedades anónimas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, que permitían a los inversores compartir los riesgos y las ganancias.

Sin embargo, no existía un foro formal para la negociación de estas acciones. Comerciantes e inversores se reunían en diversos puntos de la ciudad para comprar y vender acciones, bonos y, curiosamente, pólizas de seguro marítimo.

Estos primeros corredores solían operar de forma desorganizada, y el mercado era propenso a la manipulación y la especulación. La falta de regulación y la ausencia de un sistema formal de precios hacían que operar fuera arriesgado, pero el potencial de ganancias era irresistible. Con el tiempo, se hizo evidente la necesidad de un entorno formal y regulado. La reputación de algunos corredores de incurrir en prácticas cuestionables dio lugar a la demanda de un código de conducta y una plataforma de negociación más estructurada.

En 1697, un grupo de corredores decidió tomar la iniciativa. Establecieron sus propias reglas y fundaron un club, buscando mayor orden y ética en las transacciones. Sin embargo, este intento inicial de autorregulación no fue suficiente para frenar los excesos del mercado.

El hito crucial en la formalización de la Bolsa de Valores de Londres se produjo en 1801, cuando un grupo de corredores decidió abandonar el ruidoso ambiente de los cafés y mudarse a su propio edificio. La mudanza simbolizó la transición de un mercado informal a una institución reconocida. El edificio pronto pasaría a llamarse Bolsa de Valores de Londres.

A partir de ese momento, la LSE comenzó a consolidarse como el principal centro financiero del Reino Unido y, progresivamente, del mundo. Se implementaron regulaciones más estrictas y la LSE comenzó a desempeñar un papel crucial en la financiación de la Revolución Industrial, la expansión del Imperio Británico e innumerables innovaciones.

A lo largo de los siglos XIX y XX, la LSE experimentó diversas transformaciones, adaptándose a los cambios tecnológicos y a las exigencias del mercado global. La introducción de sistemas de comercio electrónico, la fusión con otras bolsas y la apertura a la inversión internacional la transformaron en la potencia mundial que es hoy.

Desde un simple café donde los comerciantes intercambiaban promesas y especulaban sobre fortunas, la Bolsa de Valores de Londres ha surgido como un faro de capital, innovación y gobernanza, manteniéndose fiel a su herencia de conectar inversores y empresas, impulsar el crecimiento económico y dar forma al panorama financiero global.