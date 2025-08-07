Precio del dólar en México HOY jueves 7 de agosto de 2025: Tipo de cambio actual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este penúltimo día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones bancarias que involucran a la moneda nacional de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea porque harás compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exhiben las instituciones financieras de México este jueves 7 de agosto de 2025. Aquí todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 7 de agosto de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.6201 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 6 de agosto cerró operaciones en 18.606 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Aquí todos los detalles sobre el precio del dólar de este jueves.

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se exhibe en un promedio de 18.6158 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amaneció en 18.6222 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. Pero ¡atención!, el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 7 de agosto de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 7 de agosto, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.30 pesos

Banco Azteca compra en 17.55 y vende en 19.19 pesos

Bank of America compra en 17.6056 y vende en 19.685 pesos

Banorte adquiere en 17.45 y oferta en 18.95

BBVA Bancomer compra 17.75 y vende en 18.88 pesos

Banamex compra en 18.03 y vende en 19.07

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.90

Inbursa compra el dólar en 18.50 y vende en 19.50

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), detallan que el precio del dólar oficial de EU de este jueves es de 18.6192 pesos mexicanos.

