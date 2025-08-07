Sheinbaum se lanza contra Suprema Corte por amparo a Lorenzo Córdova: "Mucha hipocresía"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó duramente la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar un amparo al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello respecto a ser un ejemplo de discriminación.

El fallo ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminar su nombre de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), donde era mencionado como un ejemplo de este tipo de violencia. Durante su rueda de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal expresó su inconformidad con la resolución del Poder Judicial y aseguró que la Corte "cierra su ciclo con una acción que promueve el racismo".

Esta Corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativa y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo", apuntó Sheinbaum Pardo.

En esta misma intervención, la mandataria mexicana pidió reproducir el audio de Lorenzo Córdova, en el que se burla de los pueblos originarios de México para que "no se olvide" lo que representa este tipo de expresiones; asimismo, remarcó que ningún servidor público debe emitir comentarios racistas, y menos contra este sector de la población.

De igual forma, la mandataria apuntó que lo mínimo que debía haberse hecho en su momento era ofrecer una disculpa pública, pero señaló que Córdova no lo hizo: "Lo primero que debería haber habido era un disculpa pública, pero no, no la hubo, ¿por qué? Porque defienden su punto de vista, o sea, mucha hipocresía porque hablan de democracia, de intolerancia, critican a la Presidenta que porque es una autoritaria, pero esto sí…".

No, esto no, esto debería ser una visión de todo México, de todo mexicano, mexicana, el reconocimiento pleno, el respeto, la admiración a la resistencia de los pueblos indígenas", señaló la presidenta.

Amparo a Lorenzo Córdova por expresión polémica

El origen del conflicto se remonta a un audio filtrado en el que, cuando era funcionario electoral, Lorenzo Córdova hace una referencia burlona a la forma de hablar de un representante indígena. En dicho material se le escucha decir: "Jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí diputados para nosotros o no permitir elecciones".

Esta grabación fue incluida en los libros de texto como parte de una sección sobre discriminación y violencia, lo que derivó en una demanda por parte de Córdova. La Segunda Sala de la SCJN falló a su favor al considerar que se debía eliminar su nombre del contenido educativo, al tratarse de un acto que vulnera su derecho al honor y a la protección de datos personales.

La jefa del Ejecutivo reiteró la necesidad de mantener una postura firme frente al racismo institucional y pidió no minimizar el impacto de este tipo de expresiones, sobre todo cuando provienen de personas que han ocupado cargos de alta responsabilidad en el Estado mexicano.

Fuente: Tribuna