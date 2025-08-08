Esposa de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, lo defiende: "Nada es suficiente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Carolyn Adams es una empresaria de origen brasileño-estadounidense casada con José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, ambos fueron duramente criticados tras ser captados en el exclusivo resort Vidanta Riviera Maya, en Quintana Roo. Ahora, cansada de la situación, ella se manifestó a través de redes sociales, y aquí te contamos todos los detalles.

Además, como informamos en TRIBUNA, hace poco se vio a su hermano, Andrés López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, en un viaje a Japón que también generó molestia entre los mexicanos, pues se especuló que utilizó recursos públicos para ese paseo. Sin embargo, el político respondió a las acusaciones y aseguró que todo fue pagado con su propio dinero.

"Mis adversarios y los hipócritas conservadores, que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del Ejército y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche, cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", dice en un fragmento de su carta aclaratoria.

¿Qué dijo Carolyn Adams?

Algunas imágenes del hijo mayor de López Obrador junto a su familia se hicieron virales y, por supuesto, al igual que en el caso de su pariente consanguíneo, no gustaron nada a los usuarios. Sin soportar la inconformidad de las personas, su pareja publicó un breve escrito en Instagram que ha recibido tanto muestras de apoyo como comentarios escépticos. Hasta el momento se desconoce la postura del expresidente de México.

"Parece que nada es suficiente. Nos critican si trabajamos, nos critican si descansamos. Ahora resulta que estar de vacaciones es motivo de escándalo, que si José 'no trabaja', que si 'de dónde sale el dinero'", afirmó. Además, añadió que no necesitan contar toda su vida: "Nosotros no andamos contando todo lo que hacemos, ni lo que trabajamos, ni lo que aportamos. No lo necesitamos. Ni vivimos de aplausos, ni de reflectores, ni mucho menos, del dinero público", enfatizó.

