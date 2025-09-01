Ministros electos por voto popular llegan a la SCJN este 1 de septiembre: FOTO OFICIAL

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La historia política y judicial de al República Mexicana comenzará un nuevo capítulo este lunes 1 de septiembre de 2025. Por primera vez, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegan a su cargo tras un proceso de elección por voto popular, el cual se realizó el pasado 1 de junio. Con este hecho, el Poder Judicial comienza una etapa inédita en la que se busca reforzar la legitimidad y la independencia de jueces, magistrados y ministros.

Como parte de este acontecimiento, la SCJN difundió la fotografía oficial de quienes integrarán el máximo tribunal del país a partir de hoy, al tiempo que el Senado confirmó que todo está listo para la sesión solemne en la que se realizará la toma de protesta.

La foto oficial de los nuevos ministros de la SCJN

La imagen, publicada la mañana de este lunes 1 de septiembre, muestra a Hugo Ortiz Aguilar al centro, en su calidad de nuevo presidente de la Suprema Corte. Lo acompañan las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.

En la segunda fila aparecen Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, quienes completan el grupo de ministros que a partir de ahora tendrán la responsabilidad de resolver los casos de mayor relevancia en el país.

¿Cómo será la toma de protesta?

De acuerdo con la Cámara de Senadores, este lunes se efectuará una sesión solemne en sus instalaciones en la Ciudad de México (CDMX), programada para las 19:30 horas. El evento marcará el inicio formal de funciones de 881 juzgadores, en un ejercicio que busca fortalecer la legitimidad de los órganos jurisdiccionales.

El orden del acto contempla que primero rindan protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte, seguidos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Posteriormente, asumirán su cargo los magistrados de circuito y finalmente los jueces de distrito.

Elecciones históricas en México

El origen de esta renovación se remonta a los comicios del pasado 1 de junio, en los que los ciudadanos votaron por primera vez para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros. En total, se renovaron 881 cargos judiciales federales, de entre más de tres mil 400 candidatos, además de mil 800 puestos locales, donde participaron alrededor de cuatro mil aspirantes.

Pese a que la jornada electoral marcó un precedente en la vida democrática del país, la participación ciudadana fue baja: apenas uno de cada diez mexicanos acudió a las urnas. El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una asistencia del 13 por ciento, con más del 10 por ciento de votos nulos.

Fuente: Tribuna