Precio del dólar el día de HOY lunes 1 de septiembre 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio actual?

Ciudad de México.- ¿Este primer día hábil del mes tienes planeado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es importante que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este lunes 1 de septiembre. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.6102 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 29 de agosto cerró operaciones en 18.641 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se expone en un promedio de 18.6014 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.6215 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.30 pesos

Banco Azteca compra en 17.45 y vende en 19.04 pesos

Bank of America compra en 17.7305 y vende en 19.8413 pesos

Banorte adquiere en 17.40 y oferta en 19.00

BBVA Bancomer compra 17.60 y vende en 19.14 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.644

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer lunes del mes es de 18.644 pesos mexicanos.

