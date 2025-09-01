¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno? 5 puntos clave

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 1 de septiembre de 2025 es un día histórico para México: por primera vez, una mujer al frente del Ejecutivo Federal rendirá un Informe de Gobierno. Se trata de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien cumple 11 meses en su cargo. Desde Palacio Nacional, la presidenta ofreció un mensaje previo a la entrega del informe impreso, que será realizada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, ante la Cámara de Diputados. A continuación, en TRIBUNA te presentamos los cinco puntos más destacados de su intervención.

Es importante señalar que la primera presidenta de México llegó a este Primer Informe de Gobierno con 74 por ciento de aprobación ciudadana, según la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada en agosto. Estos datos muestran una superación por siete puntos porcentuales frente a su antecesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su onceavo mes en Palacio Nacional, cuando el entonces presidente obtuvo 67 por ciento de aprobación, según la misma fuente.

La presidenta Sheinbaum Pardo rindió su Primer informe de Gobierno, frente a gobernadores y más funcionarios. Foto: Gobierno de México

¿Qué logros destacó Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno? Cinco puntos clave

Previo a iniciar su mensaje, la doctora reiteró que logró llegar a este momento histórico gracias al apoyo de todos los mexicanos, que además de apoyar el proyecto de la 4T, trabajan para construir un país más justo. Destacó el simbolismo de que, por primera vez, una mujer está en la Presidencia: "Como la primera mujer en rendir cuentas, sostengo que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas".

1. Reducción de la pobreza

La primera presidenta de México inició su informe celebrando que, con su administración, están dando continuidad al proyecto de transformación que impulsó el exmandatario López Obrador. Un logro destacado es la reducción de la pobreza, la cual está en su nivel más bajo: "En 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población a 29.5 por ciento, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años".

La desigualdad también se redujo significativamente, colocándonos como el segundo país con menor desigualdad de América después de Canadá. Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal", celebró la presidenta mexicana.

2. La bienvenida al nuevo Poder Judicial

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano celebró que durante los 11 meses que lleva en su cargo, la transformación no solo se ha limitado a las acciones del Ejecutivo, sino que, gracias al apoyo del Congreso y del pueblo de México, se ha logrado la aprobación de 19 reformas constitucionales, entre la que destaca la Reforma del Poder Judicial.

Esta iniciativa, promovida desde el sexenio de AMLO, impulsó los comicios del pasado 1 de junio en los que se renovó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sheinbaum Pardo dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Poder Judicial, quienes hoy en la tarde-noche tomarán protesta.

La reforma al Poder Judicial permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces, ¡Bienvenido de nuevo, Poder Judicial!", dijo Sheinbaum Pardo, al tiempo que los presentes aplaudieron.

3. Freno a los aranceles de Donald Trump

Sheinbaum recordó que, en el nuevo orden mundial, muchas naciones se han visto afectadas por la aplicación de nuevos aranceles por parte del Gobierno de su homólogo de Estados Unidos (EU), el empresario Donald Trump. No obstante, destacó que el Gobierno de México ha logrado construir una relación de respeto y colaboración con el país vecino. Esta nunca será de subordinación, reiteró la presidenta.

Asimismo, recordó que esta semana se reunirá con Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos "para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad sin subordinación".

4. Crecimiento económico en México

La doctora Claudia Sheinbaum celebró que, si bien especialistas y opositores aseguraban que la economía mexicana sufriría una caída debido a varios factores, datos muestras que el crecimiento anual se ubica en 1.2 por ciento. También celebró que, desde hace varias semanas, el peso sea una de las monedas más fuertes, pues el tipo de cambio se ubica por debajo de las 19 unidades por dólar.

En tanto, informó Sheinbaum, el desempleo se ubica en un 2.7 por ciento, siendo uno de los niveles más bajos del mundo. Recordó que la inflación anual en julio llegó solo al 3.5 por ciento, la cual es la menor desde enero de 2021. Gracias al Plan México, continuó la doctora, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha alcanzado a un nuevo récord: Más de 36 mil millones de dólares.

De igual forma, la mandataria destacó el aumento del 12 por ciento al salario mínimo en México; apuntó que es un acto de justicia. También mencionó la reforma que se impulsó en su administración para inscribir a los trabajadores por aplicación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

5. Salud: Abasto de medicamentos y construcción de hospitales

La primera mandataria recordó que el derecho a la Salud está garantizado en la Carta Magna. Apuntó que, siguiendo esta Ley, en 2025 se han inaugurado 15 hospitales a lo largo de México, y que en los próximos meses se abrirán 16 más, con lo que se sumarán 31 nuevos espacios para fortalecer IMSS, Issste e IMSS Bienestar. De igual forma, apuntó que el abasto de medicamentos en todos los centros de salud y hospitales supera el 90 por ciento.

Otros datos destacados del Informe de Sheinbaum

32 millones de familias se ven beneficiadas por los programas sociales.

Inversión en tecnología. Sheinbaum destacó que durante su administración se están desarrollando autos eléctricos , satélites y semiconductores . A la fecha, informó, se ha incrementado en 193 por ciento los apoyos a la investigación científica; 70 por ciento a las becas al extranjero; 23 por ciento a las estancias doctorales.

, y . A la fecha, informó, se ha incrementado en 193 por ciento los apoyos a la investigación científica; 70 por ciento a las becas al extranjero; 23 por ciento a las estancias doctorales. El Gobierno Federal proyecta 390 mil viviendas nuevas para 2025.

Avance en libramientos y carreteras: en Sonora están por concluirse, y seguirán proyector en el sur. Los responsables, son los mismos que trabajaron en el Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles' (AIFA) .

. Resultados en materia de seguridad: Atender a las causas está ayudando a reducir los crímenes de alto impacto.

