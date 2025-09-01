Rosa Icela Rodríguez entrega el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum en la Cámara de Diputados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindiera su Primer Informe de Gobierno por la mañana, la secretaria de Gobernación acudió a la Cámara de Diputados para hacer entrega del paquete que contiene los logros de Sheinbaum a 11 meses de su inicio de gestión. El documento del Primer Informe de Gobierno fue recibido por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien quedó al frente de la presidencia de la Mesa Directiva hasta el 5 de septiembre, esto después de que no se lograra poner de acuerdo para la renovación en la Cámara de Diputados.

Además, Rosa Icela Rodríguez estuvo acompañada de Ricardo Monreal Ávila. La funcionaria de Claudia Sheinbaum Pardo no emitió ningún discurso durante la entrega del primer informe; solo Gutiérrez Luna hizo la declaración de recepción y agradeció a la secretaria. Durante la sesión general del Congreso de la Unión se dejó ver el apoyo a la presidenta Sheinbaum al momento en que Rodríguez estaba entregando el Primer Informe de Gobierno.

La ceremonia duró apenas nueve minutos, recordando que la presidenta ya había dicho con anterioridad que no acudiría, pues su mensaje lo daría desde Palacio Nacional, tal como fue durante la mañana. Entre los puntos más destacados que Sheinbaum resaltó están la Reforma al Poder Judicial, la aprobación de diversas reformas como el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el presupuesto millonario para los programas sociales, especialmente el tema de Salud Casa por Casa, así como que en su gobierno ya no existe la corrupción.

Cabe señalar que la mandataria federal afirmó que el próximo primero de octubre realizará la rendición de cuentas frente a los mexicanos, en la plancha del Zócalo capitalino; esto, ya que la ceremonia del Primer Informe de Gobierno fue menos ostentosa y se realizó en Palacio Nacional.

Riñas en primera sesión del Congreso de la Unión

Durante el inicio del periodo ordinario de la Cámara de Diputados se dejaron ver nuevamente las diferencias entre partidos de la oposición y el partido en el poder. Al participar, el dirigente del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, sentenció que Morena no es un partido ni un movimiento, sino un cártel que tiene pacto con los criminales.

Fuente: Tribuna del Yaqui