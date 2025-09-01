VIDEOS: Purifican la SCJN y consagran bastones de mando para los nuevos ministros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia un nuevo periodo judicial con la toma de protesta de los nueve ministros electos por voto popular el pasado mes de junio. Como parte de las actividades iniciales, se realizaron dos actos simbólicos: la purificación de las oficinas en la sede del máximo tribunal del país y la consagración de los bastones de mando en la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Purifican oficinas de la SCJN

Durante la madrugada, comunidades originarias de la alcaldía Iztapalapa instalaron un marco floral de grandes dimensiones en la entrada principal de la SCJN. La obra, diseñada por Guillermo Nava Tenorio, mide seis metros de ancho por cuatro de alto y fue elaborada con distintas especies florales: 150 docenas de polar blanco, 100 docenas de flor codorniz, 50 decenas de flamingo, 144 claveles y 120 graveras. El arreglo fue montado por un equipo de 20 personas y obsequiado por los pueblos originarios como símbolo de diálogo y respeto hacia el pueblo de México.

Así fue la purificación de las oficinas de la SCJN. Foto: Twitter

El diseño incluye una flor central orientada a los cuatro puntos cardinales, figuras triangulares de arcoíris, nubes, códices de lengua y flores representativas del pueblo. Este marco formará parte de la sesión solemne programada para la noche, denominada 'Apertura de las Puertas de la Justicia para el Pueblo de México'.

La ceremonia de purificación en el interior del edificio de la Suprema Corte se realizó de manera privada y bajo un fuerte resguardo de seguridad. El recinto fue protegido con vallas metálicas y presencia policial, en preparación para el arranque oficial de los trabajos de los nuevos ministros.

Consagran bastones de mando

En paralelo, integrantes de comunidades indígenas ejecutaron la consagración de los bastones de mando en Cuicuilco, uno de los sitios arqueológicos más antiguos de la capital. El acto tuvo lugar en la pirámide circular, donde participaron representantes de pueblos originarios, autoridades tradicionales y familiares de los ministros. Entre los asistentes se reportó la presencia de Hugo Ortiz Aguilar, nuevo ministro presidente, acompañado de su familia.

De acuerdo con la agenda, los bastones de mando consagrados serán entregados a los ministros de la SCJN en una ceremonia prevista para la tarde.

La lista oficial de los nuevos ministros está integrada por Hugo Ortiz Aguilar, presidente de la Corte; Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. La fotografía oficial de los nueve ministros ya fue publicada en los canales institucionales de la SCJN, junto con las imágenes individuales de cada uno de ellos. TRIBUNA te comparte los detalles aquí.

Fuente: Tribuna