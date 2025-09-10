Paquete Económico 2026 contempla más recursos para salud, educación e infraestructura: Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 10 de septiembre de 2025, la mandataria aseguró que el Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), garantiza plenamente los derechos sociales de la población, en especial los programas de Bienestar.

Igualmente, apuntó que contempla un aumento en áreas estratégicas como salud, educación, vivienda e infraestructura. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la propuesta no debe verse como un gasto, sino como una inversión dirigida a mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Recordó que cada Gobierno presenta anualmente este documento, que sirve de base para la planeación de ingresos y egresos del siguiente año fiscal.

Sheinbaum detalla Paquete Económico 2026

De acuerdo con Sheinbaum, uno de los principales ejes es la cobertura total de los programas sociales. En el caso de la pensión para adultos mayores, explicó que el presupuesto considera tanto el incremento inflacionario como el aumento en la población que alcanza los 65 años. Asimismo, indicó que se mantiene la continuidad de las becas para niñas, niños y jóvenes, con la incorporación de apoyos desde primer grado de primaria a partir de 2026, tal como fue planteado en campaña.

En materia de salud, la presidenta enfatizó que el presupuesto tendrá un aumento, contrario a lo que se ha señalado en algunos sectores. Precisó que los recursos destinados al IMSS-Bienestar serán mayores, lo que permitirá fortalecer los servicios médicos en distintas regiones del país.

El Paquete Económico también contempla incrementos en educación, vivienda y proyectos de infraestructura pública. Se incluyen inversiones para el desarrollo de trenes, carreteras y sistemas de agua, con el objetivo de ampliar la conectividad y garantizar servicios básicos.

Al mismo tiempo, Sheinbaum destacó que habrá una reducción en los gastos de operación del Gobierno Federal, sin afectar su funcionamiento ni la calidad de los servicios. En este sentido, reiteró que los salarios de los altos funcionarios no tendrán incrementos, como parte de la política de austeridad republicana, cuyo propósito es disminuir los costos administrativos del Estado.

En cuanto a las proyecciones financieras, el presupuesto para 2026 establece ingresos totales por 8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones provendrán de la recaudación tributaria, representando un crecimiento real de 5.7 por ciento en comparación con 2025. El gasto neto total ascenderá a 10.1 billones de pesos, con prioridad en programas sociales y obras de infraestructura.

Nuevo impuesto a refrescos: Para la salud

El documento también incluye ajustes fiscales. Entre ellos, el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas saborizadas, que se duplicará hasta alcanzar 3.08 pesos por litro, incluso en aquellas con endulzantes no calóricos.

En el caso del tabaco, la tasa pasará del 160 al 200 por ciento, con un aumento gradual de la cuota específica que se extenderá hasta 2030. También se suman productos como las "bolsas de nicotina". Todos los recursos, señaló Sheinbaum Pardo, estarán destinados al sector salud.

Otro punto es la creación de un impuesto especial del ocho por ciento para servicios digitales relacionados con videojuegos de contenido violento. De igual manera, se plantea un aumento en el gravamen aplicado a las casas de apuestas en línea, que subirá del 30 al 50 por ciento.

El Paquete Económico 2026 fue entregado por la SHCP a la Cámara de Diputados casi al límite del plazo legal. Ahora corresponderá al Congreso analizar y discutir la propuesta, que constituye la hoja de ruta financiera del país para el próximo año.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'