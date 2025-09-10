Precio del dólar en México HOY miércoles 10 de septiembre de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Ciudad de México.- ¿Para esta mitad de semana tienes pensado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exhiben los bancos de México este miércoles 10 de septiembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.6254 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 9 de septiembre cerró operaciones en 18.631 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico). La baja fue del -0.05 por ciento.

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se muestra en un promedio de 18.614 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.6278 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 10 de septiembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 10 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.20 pesos

Banco Azteca compra en 17.60 y vende en 19.09 pesos

Bank of America compra en 17.6678 y vende en 19.7239 pesos

Banorte adquiere en 17.50 y oferta en 19.00

BBVA Bancomer compra 17.77 y vende en 18.90 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.66

Inbursa compra el dólar en 18.30 y vende en 19.30

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo miércoles del mes es de 18.646 pesos mexicanos.

