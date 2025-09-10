Sheinbaum explota contra Calderón y Peña por la "maldita deuda corrupta" de Pemex

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este miércoles 10 de septiembre, durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' que el Gobierno Federal se encuentra obligado a cubrir los pagos derivados de lo que calificó como la "maldita deuda corrupta" de Petróleos Mexicanos (Pemex), heredada de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La mandataria destacó que esta deuda representa un fuerte compromiso financiero para la actual administración, debido a los elevados intereses que la petrolera ha acumulado a lo largo de los años.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este y el próximo año el gobierno seguirá apoyando a Pemex para pagar su deuda, que pasó de 46 a 105 mil mdd en los sexenios de Calderón y Peña.

Durante la presentación del Paquete Económico 2026 en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que Pemex deberá cubrir en el próximo año vencimientos e intereses por 250 mil millones de pesos, cifra que, según la presidenta, equivale a más del triple del costo total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico, el AIFA costó 75 mil millones de pesos, fíjense nada más, o sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta Administración, los vencimientos", señaló, subrayando que el Gobierno federal no puede eludir este compromiso debido a los contratos establecidos con bancos y fondos financieros.

La mandataria explicó que el respaldo al pago de la deuda de Pemex no es opcional, sino una obligación legal y financiera que la administración federal debe cumplir. Sheinbaum Pardo reiteró que de no intervenir el Gobierno, los altos intereses de la deuda harían que la carga financiera para la petrolera fuera insostenible, afectando de manera significativa las finanzas públicas.

En este contexto, la presidenta enfatizó que la denominación "maldita deuda corrupta" se refiere específicamente a los pasivos adquiridos durante los gobiernos de Calderón y Peña, los cuales han impactado directamente en la capacidad presupuestal de la actual administración.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador, reconoció que el rescate financiero de Pemex constituye una de las principales presiones sobre el presupuesto federal. Detalló que durante 2025 y 2026 se concentrará el 46 por ciento de la deuda histórica de la petrolera, lo que implica que más de una cuarta parte de las obligaciones financieras de la empresa se deben cubrir en estos dos años, generando un desafío significativo para la planeación y ejecución presupuestal.

El funcionario federal indicó que la intervención del Gobierno busca asegurar que Pemex cumpla con sus obligaciones sin afectar la operación de la empresa ni comprometer la estabilidad económica del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'