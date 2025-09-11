Precio del dólar en México HOY jueves 11 de septiembre 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este cuarto día hábil de la semana tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exhiben los bancos de México este jueves 11 de septiembre. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.5819 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 10 de septiembre cerró operaciones en 18.591 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico). La baja fue de 0.10 por ciento.

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se expone en un promedio de 18.5793 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.5947 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 11 de septiembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 11 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.20 pesos

Banco Azteca compra en 17.45 y vende en 19.04 pesos

Bank of America compra en 17.6678 y vende en 19.8413 pesos

Banorte adquiere en 17.50 y oferta en 19.00

BBVA Bancomer compra 17.74 y vende en 19.03 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.62

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo jueves del mes es de 18.646 pesos mexicanos.

