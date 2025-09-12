Luisa Alcalde acusa a 'Alito' Moreno Cárdenas por desvío de recursos en Campeche

Ciudad de México.- De nuevo, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, arremetió contra Alejandro Alito Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche (2015–2019). La también exsecretaria de Gobernación (2023–2024) aseguró que el político se hizo millonario con recursos públicos. Además, recalcó que todos los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) representan violencia, corrupción y cinismo.

Por su parte, Alcalde Luján señaló que durante la administración del egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes se benefició a sí mismo, y no solo eso, sino que también adquirió propiedades, logrando incluso privatizar una isla para su uso exclusivo. De acuerdo con el diario Reforma, se trata de un terreno de 305 mil metros cuadrados con un valor actual de 450 millones de pesos.

La compra de este lugar se habría efectuado en apenas 100 mil pesos. El mismo medio detalló que, a los pocos días de asumir la gubernatura en septiembre de 2015, Moreno consiguió las escrituras y, poco después, obtuvo una concesión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para uso de zona federal de 10 mil metros, lo que le permitió instalar palapas.

Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas

Asimismo, Luisa María considera que todos estos actos, supuestamente cometidos por el dirigente del PRI, son la razón por la que sus encuestas no alcanzan ni el 10 por ciento. También aprovechó para destacar que los gobiernos del PRIAN intentaron terminar con Pemex, al grado de dejar una deuda que con el tiempo se convirtió en "una carga gigantesca para el presupuesto nacional y para la propia empresa".

#ÚltimaHora | La Fiscalía General de EU solicitó que Miguel Ángel ‘El Z-40’ y Omar Treviño Morales ‘El Z-42’, exlíderes de Los Zetas, no serán juzgados con pena de muerte por los delitos relaciones con narcotráfico uD83DuDC65???uD83DuDD34 pic.twitter.com/HpjBhzq5tV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 12, 2025

De acuerdo con El Universal, desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador se exploraron todas las alternativas posibles para sacar a Petróleos Mexicanos de la crisis, y ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la estrategia se basa en el Paquete Económico 2025. Por último, Alcalde subrayó que actualmente la compañía está sacando adelante a México y que las diferencias en comparación con sexenios anteriores son notorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui