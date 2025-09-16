Precio del DÓLAR en México HOY martes 16 de septiembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este día inhábil (feriado) de la semana tienes planeado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 16 de septiembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 16 de septiembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.3645 pesos de la moneda nacional mexicana (MXN) para la compra y 18.3690 pesos para la venta; las cifras marcan una leve variación respecto al cierre del lunes 15 de septiembre.

Precio del dólar HOY en México martes 16 de septiembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicado hoy, martes 16 de septiembre. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.40 y vende en 18.79 pesos

Banorte adquiere en 17.40 y oferta en 19.00

BBVA Bancomer compra 17.50 y vende en 19.00 pesos

Banamex compra en 18.82 y vende en 18.40

BanCoppel compra el dólar en 18.87 y vende en 20.35

Para los que creen que el peso está súper fuerte, lamento decirles que es el dólar el que se debilita.

Casi todo gana hoy ante la expectativa de recorte de tasa de interés de la Fed. pic.twitter.com/wwHLxMcrrU — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 15, 2025

¿Qué determina la cotización del dólar en México?

El valor del dólar frente al peso mexicano está condicionado por una combinación de variables económicas y políticas. Entre las más determinantes se encuentran:

Las decisiones en materia de política monetaria tanto de la Reserva Federal (Fed) como del Banco de México.

Los niveles de inflación registrados en ambas naciones.

La dinámica del mercado petrolero a nivel global.

El movimiento de capitales y las expectativas sobre el crecimiento económico.

Factores geopolíticos y acontecimientos internacionales que influyen en la confianza de los inversionistas.

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo día de la semana es de 18.4757 pesos mexicanos. Recuerda que estas son cifras que pueden cambiar a lo largo del día, así que no dejes de estar informado con TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui