Economía: Publican en el DOF convocatoria para recibir OPINIONES sobre el T-MEC

Ciudad de México.- México se está acoplando al nuevo orden mundial, sin embargo, busca participación ciudadana. Este miércoles, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso mediante el cual se establece el inicio de un proceso de consulta pública con el fin de recabar opiniones, comentarios y recomendaciones sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta iniciativa, presentada este miércoles 17 de septiembre, se enmarca en la preparación para la revisión conjunta que tendrá lugar en 2026, conforme a lo estipulado en el propio acuerdo comercial. La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó la publicación e hizo un llamado a la participación durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional.

El documento oficial señala que la participación de todos los sectores interesados es esencial para realizar un diagnóstico completo sobre la aplicación del tratado desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020. La finalidad es reunir información que permita evaluar logros, retos y áreas de mejora, antes de que la Comisión de Libre Comercio, integrada por los tres países, realice la revisión formal prevista en enero del próximo año.

Lo que debes saber sobre la convocatoria

El aviso establece un plazo de 60 días naturales para enviar observaciones, es decir, hasta mediados de noviembre de 2025. Los comentarios podrán ser presentados en formato físico o electrónico, ya sea a través del correo consultas.tmec@economia.gob.mx o mediante el portal www.buzontmec.economia.gob.mx.

También se contempla la entrega en papel de manera presencial en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía, ubicada en Pachuca 189, colonia Condesa, en la Ciudad de México (CDMX). La documentación deberá estar dirigida a la Dirección General comisionada para América del Norte, adscrita a la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

En la previa, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que este mecanismo forma parte de la etapa preparatoria para la revisión, subrayando que entre 2020 y 2025 el tratado ha tenido impactos diversos que deben ser evaluados a detalle. El objetivo es contar con un análisis integral que permita al gobierno mexicano llegar con una posición sólida a la mesa de negociación en 2026.

El procedimiento responde a lo establecido en el artículo 34.7 del T-MEC, que establece que, en el sexto aniversario de su entrada en vigor, la Comisión de Libre Comercio de los tres países miembros debe reunirse para realizar una revisión conjunta del funcionamiento del tratado. En ese contexto, se evaluarán las recomendaciones que cualquiera de las partes presente y se definirán las medidas correspondientes para asegurar la continuidad del acuerdo y su adecuación a las condiciones actuales

