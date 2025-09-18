¿Adán Augusto debería pedir licencia ante traslado de Hernán Bermúdez? Sheinbaum responde

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 18 de septiembre de 2025, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre si el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández debería pedir licencia en lo que avanza el proceso contra Hernán Bermúdez Requena.

Como se recordará, Adán Augusto López era el gobernador de Tabasco cuando Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad, formó el grupo criminal llamado La Barredora, que presuntamente tiene lazos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante los medos de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la investigación sobre este caso debe seguir su curso antes de realizar estos procesos.

Sheinbaum Pardo recordó que Adán Augusto ya declaró que si en algún momento requieren de sus declaraciones, que él con gusto la dará. Sin embargo puntualizó que lo más importante es que la verdad se sepa: "Entonces es muy importante, ya se va a presentar [la investigación de este caso]. Es muy importante saber cómo es que este personaje, secretario de Seguridad de Tabasco, digamos 'se fue descomponiendo'; en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con un grupo delictivo".

Cómo se pide su destitución por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Tabasco, todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y a partir de ahí el decide salir y huir y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y de la Fiscalía General de la República", apuntó la presidenta.

Sheinbaum señaló que es muy importante que se sepa todo el proceso, porque es fácil para la oposición ser "la hipocresía en acción". Recordó que ellos nunca explicaron nada de Genaro Garcia Luna, o Ricardo Anaya, y que ahora son los más críticos del Gobierno actual.

Finalmente, la presidenta agregó que nadie va a defender a nadie, y menos si salen pruebas y resulta que es culpable. No obstante, se pronunció en contra de los juicios que hay contra Adán Augusto en medios de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui