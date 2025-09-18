Precio del DÓLAR el día de HOY jueves 18 de septiembre en México: ¿Cómo amaneció el peso?

Ciudad de México.- La semana está próxima a concluir, no obstante, si este jueves 18 de septiembre de 2025 tienes planeado realizar transacciones bancarias que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU), ya sea para compras o ventas de productos importados, es importante que informes sobre cuál es su cotización en México. Aquí todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

Precio del dólar en México HOY jueves 18 de septiembre: Compra y venta

La mañana de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.2373 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 17 de septiembre cerró operaciones en 18.2993 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

La baja fue de 0.31 por ciento. Es cable señalar que esta cotización podría mantenerse así debido a la visita del primer ministro canadiense Mark Caney, quien se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se expone en un promedio de 18.2309 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.249 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Cotización en bancos de México

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 18 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.20 y vende en 18.79 pesos

Bank of America compra en 17.301 y vende en 19.3424 pesos

Banorte adquiere en 17.10 y oferta en 18.70

BBVA Bancomer compra 17.46 y vende en 18.61 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.62

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer jueves del mes es de 18.3257 pesos mexicanos.

