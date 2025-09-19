"No vamos a proteger a nadie": Sheinbaum responde a sanciones de EU contra diputada de Morena

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 19 de septiembre de 2025, al mandataria mexicana fue cuestionada sobre la sanción que impuso el departamento del Tesoro estadounidense la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, Baja California.

En la previa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el pasado miércoles 17 de septiembre a 22 objetivos (cinco individuos y 15 empresas) por presuntamente estar relacionadas con la facción de 'La Mayiza' y por operar en favor del Cártel de Sinaloa; entre estos, se nombró a la diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

uD83DuDDF3uD83DuDCCC "NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES": SHEINBAUM SOBRE DIPUTADA DE MORENA SEÑALADA POR VÍNCULOS CON LOS MAYOS



Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la sanción de EU contra la diputada de Morena Araceli Brown, vinculada por la OFAC a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.



uD83DuDCCD Aseguró que… pic.twitter.com/MFEH6JhduJ — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) September 19, 2025

Sheinbaum habla sobre caso de Hilda Araceli Figueroa

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la mandataria mexicana declaró que hace unas semanas la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) tuvo conocimiento de este caso, y que el Gobierno de EU pidió que en México le suspendieran sus cuentas, no obstante, como no se encontraron datos suficientes aquí, no procedió: "Pidieron que pudiera ser conjunto [las sanciones]; de nuestro lado no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero que ellos plantean, entonces fue una decisión de las instituciones del Gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro".

Ante la pregunta sobre qué es lo que ocurrirá con la funciona, Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de EU tiene que presentar todas la pruebas para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a profundidad y abra una carpeta; como eso no ha ocurrido, no se puede avanzar en el caso.

Tendrían que presentar ellos las pruebas. Si EU presenta todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas, sino son las sanciones que establecen a sus cuentas desde los EU", declaró la mandataria.

Enfatizó que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no protegerá a nadie: "Si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie, pero hasta ahora no se considera por parte que la UIF que no había suficiente información para proceder de esa forma. Si se dan más pruebas, abriremos la investigación".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'