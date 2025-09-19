Precio del DÓLAR en México HOY viernes 19 de septiembre: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- El día de ayer, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunió con la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta clase de encuentros suelen impactar tanto en el precio del dólar estadounidense, como en el valor del peso mexicano, por lo que aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio de este viernes 19 de septiembre de 2025.

Aquí toda la información sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

Este es el precio del dólar HOY viernes 19 de septiembre

La mañana de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.4470 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 18 de septiembre cerró operaciones en 18.3526 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico). La alza fue de 0.51 por ciento.

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes se expone en un promedio de 18.444 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.4560 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Cotización en bancos de México

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 19 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.20 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.3913 y vende en 19.4175 pesos

Banorte adquiere en 17.20 y oferta en 18.70

BBVA Bancomer compra 17.52 y vende en 18.65 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.40

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer viernes del mes es de 18.3257 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui