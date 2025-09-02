Nuevo Poder Judicial será mejor que el anterior, declara Sheinbaum tras evento en la SCJN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 2 de septiembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la entrada del nuevo Poder Judicial, el cual tomó protesta el día de ayer. La mandataria aseguró que el país atraviesa un momento histórico, pues esta transformación representa "un cambio de era" en la forma en que se imparte justicia en el país.

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano enfatizó que el nuevo Poder Judicial será más sólido y cercano a la ciudadanía, en comparación con el modelo anterior. Destacó que, por primera vez, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron electos a través del voto popular, lo que, dijo, garantiza una representación legítima y una mayor responsabilidad ante el pueblo.

Sheinbaum subrayó que el objetivo principal de este proceso es que los integrantes del sistema judicial actúen sin responder a intereses particulares ni a privilegios, sino con apego a la justicia.

Es un cambio de era en el Poder judicial, es una transformación muy profunda, no hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial", declaró la presidenta.

De acuerdo con la mandataria, este nuevo marco institucional permitirá dejar atrás las prácticas de corrupción que, en su opinión, habían debilitado la credibilidad del Poder Judicial en años anteriores: "Va a ser mucho mejor este poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo".

La mandataria también resaltó que los nuevos integrantes de la SCJN, así como magistrados y jueces federales, enfrentan un desafío fundamental: demostrar que la justicia puede ejercerse de manera plena y efectiva en México. Consideró que este es "un buen momento para el país", pues el reto se asume en un escenario de renovación institucional que, dijo, ofrece oportunidades para fortalecer la confianza ciudadana.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'