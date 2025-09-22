Precio del dólar en México HOY lunes 22 de septiembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este primer día hábil de la semana tienes pensado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este lunes 22 de septiembre. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

¿Cuál es el precio del dólar en México este lunes?

La mañana de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.3901 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 19 de septiembre cerró operaciones en 18.3897 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todos los detalles del precio del dólar en México. Foto: Internet

Dólar HOY 22 de septiembre: Así está la compra-venta

Por otra parte, la compra del dólar norteamericano para este lunes se expone en un promedio de 18.3903 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa estadounidense amanece en 18.4021 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en los bancos de México

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 22 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.10 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.4216 y vende en 19.4553 pesos

Banorte adquiere en 17.20 y oferta en 18.75

BBVA Bancomer compra 17.31 y vende en 18.85 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.75

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Tragedia en Nuevo León: Cae sujeto acusado de matar a su hermano tras una discusión uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/kilyKxxgzZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este cuarto lunes del mes es de 18.3892 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui