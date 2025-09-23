Con sentido mensaje, Ricardo Salinas Pliego se despide de Mauricio Fernández

Ciudad de México.- La muerte del empresario y político Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, sigue consternando al sector empresarial. En esta ocasión se manifestó con respecto a este asunto el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego y lo hizo muy a su manera porque publicó un texto despidiéndose del hombre de 75 años que partió este martes 23 de septiembre.

Para empezar Fernández Garza combatió por algún tiempo severas complicaciones de salud derivadas de un intenso cáncer de pulmón. De hecho, como te informamos en TRIBUNA, el padecimiento se tiene registro que lo hacía pasar difíciles momentos desde junio de 2021, al grado que el funcionario confesó que no podía respirar bien sin el oxígeno, inclusive le afectó en su movilidad.

"Hoy se nos fue Mauricio Fernández Garza… un tipazo y gran amigo. Qué tristeza que se haya ido tan joven. En San Pedro lo van a extrañar mucho a 'El Alcalde'. Yo siempre lo voy a recordar como un hombre fuera de serie: culto, apasionado y entregado a la política en beneficio siempre de la gente. Descansa en paz, Mauricio, nos dejas un gran ejemplo y un enorme vacío", escribió Ricardo Salinas en X (antes Twitter).

Hace unos días había solicitado licencia

Precisamente, el 15 de septiembre el hoy occiso pidió una licencia de 15 días y una vez que terminara este periodo pensaba presentar su renuncia definitiva el 1 de octubre. El último comentario que colocó en la plataforma de Elon Musk fue uno donde agradecía a todos aquellos que confiaron en que él haría un buen desempeño como representante de la localidad de San Pedro Garza García.

Hoy se nos fue Mauricio Fernández Garza… un tipazo y gran amigo. Qué tristeza que se haya ido tan joven. En San Pedro lo van a extrañar mucho a “El Alcalde”. Yo siempre lo voy a recordar como un hombre fuera de serie: culto, apasionado y entregado a la política en beneficio… pic.twitter.com/kkBIQ98QHS — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 23, 2025

"Dejo a San Pedro en los primeros lugares, como un municipio modelo. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto. Su amigo de siempre, su Tío Mau", dice el fragmento que en este preciso instante cuenta con más de 35 mil me gusta y 410 respuestas.

Fuente: Tribuna del Yaqui