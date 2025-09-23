Luto en la política: Confirman muerte de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García

San Pedro Garza García, Nuevo León.- Mauricio Fernández Garza, cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García (SPGG) y exsenador de la República, falleció este martes 23 de septiembre a los 75 años de edad. Su sensible deceso se confirmó una semana después de solicitar licencia temporal como presidente municipal de SPGG debido a complicaciones de salud derivadas de un cáncer de pulmón.

El pasado 15 de septiembre, antes de las celebraciones del Grito de Independencia, Fernández Garza pidió una licencia de 15 días con la intención de presentar posteriormente su renuncia definitiva a partir del 1 de octubre, tras rendir su Informe de Gobierno. En su última intervención pública, el político y empresario, informó que decidió suspender los tratamientos médicos a los que se había sometido previamente debido a su estado de salud.

El político y empresario enfrentaba desde junio de 2021 un mesotelioma de pulmón, un tipo de cáncer poco común. Durante una conferencia, Fernández Garza informó que presentaba serias dificultades para respirar, por lo que requería el uso de oxígeno y ya no podía caminar; si bien presentó mejoras, a inicio de año, volvió a comunicar sus malestares.

Con la ausencia del alcalde, el actual secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, asumió como encargado de despacho, garantizando la continuidad de las funciones administrativas del municipio.

Trayectoria de Mauricio Fernández Garza

Mauricio Fernández Garza nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de abril de 1950. Realizó estudios en Administración Industrial en la Universidad de Purdue, Indiana, de donde se graduó en 1970. Completó posgrados en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Administración en el IPADE y una Maestría en Administración en el Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey).

Su trayectoria profesional incluyó puestos como consejero en BBVA Bancomer, Grupo Industrial Alfa, Sigma Alimentos y Alpek. También ocupó cargos directivos en Grupo Conductores de Monterrey y Grupo Alfa, donde combinó su labor empresarial con una activa participación política.

En el ámbito político, Mauricio Fernández Garza fue elegido alcalde de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones, para los periodos 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-2027, siendo este último truncado por su fallecimiento. Además, se desempeñó como senador de la República entre 1994 y 2000 y fue candidato a diputado federal y gobernador de Nuevo León en 2003.

Durante sus mandatos municipales, se destacó por impulsar proyectos de desarrollo urbano, políticas de seguridad y programas de modernización del municipio, considerado uno de los más prósperos de América Latina.

