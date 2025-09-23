Pese a aranceles, crecimiento económico de México será mayor al esperado: OCDE

Perspectivas económicas de México mejoran para 2025 y 2026, reporta la OCDECiudad de México.- El medio del nuevo orden mundial, hay buenas noticias para México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualizó este martes 23 de septiembre de 2025 sus proyecciones económicas para la República Mexicana y otros países del G20 (Grupo de los 20): En su informe interino de Perspectivas, mejoró de manera ligera las previsiones de crecimiento para la economía mexicana durante 2025 y 2026.

Lo anterior ocurre a pesar de los efectos de la nueva política arancelaria impulsada por el Gobierno de Estados Unidos (EU) bajo la administración del republicano Donald Trump.

Perspectivas económicas de México mejoran para 2025 y 2026. Foto: OCDE

Mejoran previsiones para México

De acuerdo con el reporte, la OCDE espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de México avance 0.8 por ciento este año, lo que representa un incremento de cuatro décimas respecto al cálculo de junio pasado. Para 2026, el crecimiento estimado se sitúa en 1.3 por ciento, es decir, dos décimas más de lo anticipado anteriormente.

Si bien estas cifras reflejan una mejoría, el país gobernado por Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene entre los países con menor desempeño dentro del G20, solo por encima de Alemania (0.3 por ciento), Francia (0.6 por ciento) e Italia (0.6 por ciento).

El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, destacó en declaraciones que los principales efectos negativos de los aranceles se concentran en EUs, debido al aumento de los costos de producción y el impacto en los precios para los consumidores. Sin embargo, señaló que tanto México como Canadá también resentirán el efecto por la fuerte dependencia de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.

La organización explicó que el impacto de las medidas comerciales apenas comienza a reflejarse, ya que durante el primer trimestre del año se registró un aumento en las importaciones de EU, derivado de un proceso de acopio de mercancías previo a la entrada en vigor de los nuevos gravámenes. Este comportamiento permitió atenuar temporalmente la desaceleración, aunque la expectativa es que la presión se intensifique en los próximos meses.

El informe de Perspectivas también revisó las estimaciones para EU, donde ahora se prevé un crecimiento de 1.8 por ciento en 2025, dos décimas más que lo proyectado en junio, y de 1.5 por ciento en 2026, cifra que se mantiene sin cambios. Aun con el ajuste, el desempeño representa una marcada desaceleración frente al 2.8 por ciento registrado en 2024, antes del inicio de la nueva política arancelaria.

A nivel global, el organismo indicó que la mayoría de los países del G20 experimentarán un crecimiento menor al de 2024, aunque con un impacto menos severo del anticipado en evaluaciones anteriores.

