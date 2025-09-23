Precio del DÓLAR el día de HOY martes 23 de septiembre: Tipo de cambio en México

Ciudad de México.- Si este segundo día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU), ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es importante que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 23 de septiembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

¿Cuál es el precio del dólar en México este martes?

La mañana de hoy, martes 23 de septiembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.3381 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 22 de septiembre cerró operaciones en 18.3506 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todos los detalles del precio del dólar. Foto: Internet

Dólar HOY 23 de septiembre: Así está la compra-venta

Por otra parte, la compra del dólar norteamericano para este martes se expone en un promedio de 18.3342 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa estadounidense amanece en 18.3398 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Aquí te compartimos el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 23 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.20 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.4216 y vende en 19.4553 pesos

Banorte adquiere en 17.05 y oferta en 18.64

BBVA Bancomer compra 17.50 y vende en 18.64 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.75

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este cuarto martes del mes es de 18.4082 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui