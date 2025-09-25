Precio del dólar el día de HOY JUEVES 25 de septiembre de 2025: Tipo de cambio en México

Ciudad de México.- ¿Este cuarto día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de la República Mexicana este jueves 25 de septiembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

¿Cuál es el precio del dólar en México este jueves?

La mañana de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.4924 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 24 de septiembre cerró operaciones en 18.405 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Así está la compra-venta

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se expone en un promedio de 18.4931 pesos mexicanos; mientras que la venta de la moneda norteamericana amanece en 18.5076 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en los bancos de México

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 25 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.20 y vende en 18.89 pesos

Bank of America compra en 17.452 y vende en 19.4932 pesos

Banorte adquiere en 17.15 y oferta en 18.80

BBVA Bancomer compra 17.62 y vende en 18.75 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.45

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último jueves del mes es de 18.4312 pesos mexicanos.

