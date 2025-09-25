Sheinbaum se lanza contra Salinas Pliego: Pide que se investigue cómo compró TV Azteca

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 25 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre las intenciones de Grupo Salinas de demandarla por los presuntos delitos de "difamación y daño moral" tanto en México como en Estados Unidos (EU).

La primera jefa del Ejecutivo Federal mexicano no dio una respuesta directa sobre las intenciones del grupo empresarial que pertenece a Ricardo Salinas Pliego. Con una sonrisa, cuestionó por qué el empresario y uno de los hombres más ricos de México buscaría proceder contra ella en EU: "¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos?", preguntó la presidenta Sheinbaum Pardo entre risas.

Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el empresario Ricardo Salinas Pliego difama todos los días a través de sus cuentas de redes sociales y de su televisora. Le pide a la gente que investigue cómo adquirió Tv Azteca y cómo se hizo de ADN40 y si fue beneficiario del Fobaproa. pic.twitter.com/PDP0uAE5fR — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 25, 2025

En esta misma intervención, la mandataria mexicana dijo que Grupo Salinas, mediante sus televisoras, realiza dimanaciones todos los días tanto en sus canales como en sus redes sociales. Posteriormente, se dirigió a los periodistas presentes en el Salón de la Tesorería y les dejó "una tarea": "¿Por qué no se investiga cómo compró [Ricardo Salinas Pliego] la televisora?", cuestionó la mandataria.

No, es una tarea para todos los que quieran. ¿Cuánto fue beneficiado [Salinas Pliego] con el Fobraproa? Pregunta, es pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? Qué otra pregunta... ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana [Aviación]? Pregunta, solo son preguntas, para que pues también se conozca ahí lo dejamos hoy". señaló la presidenta mexicana.

Grupo Salinas 'amenaza' a Sheinbaum

En la previa, Grupo Salinas indicó este miércoles 24 de septiembre que evalúa demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en tribunales de México y de EU por "difamación y daño moral", en represalia a las menciones que ha hecho la mandataria al multimillonario Ricardo Salinas Pliego y a los adeudos fiscales de sus empresas, en diversas conferencias matutinas. TRIBUNA te comparte toda la información aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'