Precio del dólar en México HOY VIERNES 26 de septiembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este último día hábil de la semana tienes pensado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 26 de septiembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

Conoce todo sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

¿Cuál es el precio del dólar en México este viernes?

La mañana de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.4669 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 25 de septiembre cerró operaciones en 18.4672 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes se expone en un promedio de 18.4623 pesos mexicanos; mientras que la venta de la moneda norteamericana amanece en 18.4724 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en los bancos de México

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 26 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.20 y vende en 18.94 pesos

Bank of America compra en 17.5131 y vende en 19.5695 pesos

Banorte adquiere en 17.25 y oferta en 18.85

BBVA Bancomer compra 17.62 y vende en 18.75 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.52

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último viernes del mes es de 18.4457 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui