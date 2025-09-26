Tensión en Morena: Sheinbaum pide a Adán Augusto aclarar recursos millonarios no declarados

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 26 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre la nueva polémica que protagoniza el senador Adán Augusto López Hernández, partidario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): millones de pesos que recibió y no figuran en su declaración patrimonial.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano no profundizó en el tema ni emitió opiniones directas sobre Adán Augusto, quien fue secretario de Gobernación (Segob) durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sheinbaum Pardo solo solicitó que el legislador aclare públicamente los recursos millonarios que habría recibido y que no fueron incluidos en sus declaraciones fiscales y patrimoniales.

Pues sí, que aclare", dijo la presidenta de México.

#Nacional | "Que aclare el senador", Sheinbaum sobre la polémica de los 79 millones de pesos de Adán Augusto López uD83DuDDE3?uD83DuDCB8 pic.twitter.com/Ls2JqfeG6L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 26, 2025

La petición surge a partir de una investigación periodística difundida en el noticiero En Punto de Televisa, en la que se documenta que López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena y exgobernador de Tabasco, recibió al menos 79 millones de pesos entre 2023 y 2024. Dichos montos provendrían de diversas empresas privadas, algunas catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías que simulan operaciones o que carecen de estructura real.

De acuerdo con los reportes, los pagos se realizaron mientras el político ocupaba cargos relevantes, como la Segob, y durante su precandidatura presidencial en 2024. Entre las operaciones detectadas se encuentran transferencias de noviembre y diciembre de 2023, en las que López Hernández habría recibido 20.5 millones de pesos. Una parte de esos recursos, 8.9 millones, provino de CH Servicios Empresariales, señalada por el SAT como empresa fantasma, y de la operadora turística Rabate, que fue contratista del gobierno tabasqueño.

Otro de los movimientos señalados corresponde a un pago por 18.8 millones de pesos realizado por la empresa Capital Cargo del Golfo, creada poco después de que López Hernández asumiera la gubernatura de Tabasco en 2019. Según la investigación, la compañía fue beneficiada con contratos por adjudicación directa durante su administración estatal.

El reportaje expone además que las cifras presentadas en las declaraciones fiscales del senador no coinciden con los datos que, por ley, debieron integrarse en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública. Cabe señalar que la omisión de ingresos o la presentación de información falsa podría derivar en sanciones que incluyen desde la suspensión hasta la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, sin embargo, López Hernández no ha hecho declaraciones sobre el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui