¿Cuál es el precio del DÓLAR el día de HOY lunes 29 de septiembre? Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Para este lunes 29 de septiembre planeado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este primer día hábil de la semana. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.3154 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes26 de septiembre cerró operaciones en 18.343 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por Forex en tiempo real.

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este último lunes del mes se expone en un promedio de 18.3085 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.3269 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 29 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.10 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.3655 y vende en 19.37 pesos

Banorte adquiere en 17.20 y oferta en 18.70

BBVA Bancomer compra 17.3611 y vende en 18.4146 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.41

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este lunes es de 18.4457 pesos mexicanos.

