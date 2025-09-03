Sheinbaum defiende a ministros de la SCJN: Desmiente cena en restaurante de lujo en Polanco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente la información difundida sobre una supuesta cena de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un restaurante de lujo en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México (CDMX).

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 3 de septiembre, la mandataria calificó la noticia como una falsedad y cuestionó la veracidad de la publicación, subrayando que se trató de una nota inventada. Sheinbaum indicó que el propio presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, ya desmintió la versión difundida, explicando que los integrantes del Pleno de la Corte trabajaron hasta aproximadamente la una y media de la madrugada del martes, sin realizar actividades sociales posteriores a la toma de posesión.

La jefa del Ejecutivo Federal criticó que se haya difundido información que, a su juicio, forma parte de propaganda basada en mentiras y reiteró que, al menos, el medio responsable debería ofrecer disculpas a sus lectores.

El medio que difundió la información, Diario Reforma, señaló que los ministros habrían acudido al restaurante francés Au Pied de Cochon, ubicado en la avenida Campos Elíseos dentro del hotel Presidente Intercontinental, para celebrar tras asumir funciones. Según el reporte, los nuevos integrantes del Poder Judicial, incluyendo a Hugo Aguilar, Lenia Batres y Loretta Ortiz, arribaron al lugar cerca de la medianoche y supuestamente fueron llevados a un espacio privado.

Sheinbaum expresó su desacuerdo con la publicación y enfatizó que difundir información falsa sobre funcionarios públicos afecta la credibilidad de las instituciones. Insistió en que los avances en las actividades de la SCJN son públicos y que cualquier irregularidad debe ser reportada con base en hechos comprobables, no en especulaciones.

La presidenta también señaló que, ante la difusión de noticias sin sustento, es fundamental que los ciudadanos y medios se mantengan atentos a la información oficial emitida por las autoridades correspondientes, en este caso por el Poder Judicial de la Federación. Agregó que la transparencia y el acceso a información verídica son elementos esenciales para el correcto funcionamiento de la democracia y la confianza pública.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'