Alejandro Encinas, designado para representar a México en la OEA por Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un nuevo cambio diplomático a nivel internacional. Este lunes 29 de septiembre de 2025 propuso a Alejandro Encinas Rodríguez como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), uno de los foros multilaterales más relevantes del continente.

El nombramiento, que ya fue turnado al Senado de la República a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), será analizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, encargada de revisar el perfil del candidato, realizar la exploración correspondiente y someter el dictamen a votación en el pleno para su eventual ratificación.

La propuesta de Sheinbaum debe ser aprobada en el Senado. Foto: Facebook

¿Cuál es la trayectoria de Alejandro Encinas?

Encinas cuenta con una amplia experiencia en la vida política y administrativa del país, además de que ha sido un partidario leal al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Actualmente, se desempeña como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana en el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), pero su trayectoria abarca más de cuatro décadas en distintos cargos.

Ha sido diputado federal, senador, jefe de Gobierno interino del entonces Distrito Federal (DF) y subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, donde encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Duante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En caso de recibir el respaldo de la Cámara Alta, Encinas asumirá la responsabilidad de encabezar la representación mexicana en la OEA, un organismo en el que se discuten asuntos clave como la defensa de los derechos humanos, la consolidación democrática y la cooperación regional. El proceso de ratificación incluye comparecencias ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde el aspirante deberá presentar sus prioridades y líneas de trabajo para la misión diplomática.

México, en tensión con la OEA

La designación ocurre en un contexto en el que México mantiene diferencias con la OEA. El organismo ha emitido en los últimos años señalamientos sobre procesos judiciales en el país, lo que ha sido interpretado por el Gobierno Federal como una intromisión en la política interna.

