Cámara de Diputados aprueba prohibir VENTA de bebidas energizantes a menores; habrá cuantiosas SANCIONES

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes 30 de septiembre prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años; a quienes incumplan se les impondrá una sanción de hasta 226 mil pesos. Aunque fue avalada con 401 votos a favor, deberá pasar al Senado de la República para su ratificación.

La iniciativa fue presentada por el morenista Ricardo Monreal, que señaló que las modificaciones a la Ley General de Salud tienen la finalidad de prohibir el consumo de bebidas energizantes en menores de edad. De no cumplirse, se pondría una multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cantidad aproximada de 226 mil 280 pesos.

¿De qué va la prohibición?

Las tiendas deberán pedir la identificación oficial. Se aplicará a todas las bebidas, incluidas las de cafeína y taurina o glucuronalactona. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y Consejo de Salubridad tendrán que desarrollar campañas informativas.

Ricardo Monreal señaló: "El cuerpo y el cerebro de las niñas, niños y adolescentes no alcanzan su madurez sino hasta la edad adulta, lo que los hace especialmente vulnerables a los efectos adversos de estos productos". Por su parte, José Mario Íñiguez, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó: "Estos productos representan un serio riesgo para la salud de los menores, especialmente cuando se combinan con alcohol. Además, enumeró efectos como arritmias ventriculares, muerte súbita cardíaca, riesgos carcinogénicos y afectaciones a la salud mental, como depresión, insomnio y estrés".

Urgente de último momento: Diputados aprobaron reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad en México. pic.twitter.com/wHq3uJJAWL — Cerebros (@CerebrosG) September 30, 2025

IMSS advierte riesgos por el consumo de bebidas energéticas

En múltiples ocasiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado que, debido al alto contenido en azúcares, sodio y otras sustancias, se pueden desencadenar enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. También afirmó que producen una falsa sensación de energía inmediata por el exceso de azúcares y cafeína. Además, se hace un llamado especial a no consumirlas con alcohol, ya que la práctica puede ser peligrosa para el consumidor.

