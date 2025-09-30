Precio del dólar en México HOY martes 30 de septiembre: Así amanece el tipo de cambio

Ciudad de México.- ¿Para este último día del mes planeado realizar operaciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 30 de septiembre. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 30 de septiembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.3394 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 29 de septiembre cerró operaciones en 18.3623 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por Forex en tiempo real.

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este último martes del mes se expone en un promedio de 18.33 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 18.3477 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 30 de septiembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 30 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.05 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.3913 y vende en 19.4175 pesos

Banorte adquiere en 17.20 y oferta en 18.70

BBVA Bancomer compra 17.48 y vende en 18.62 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.41

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este martes es de 18.4457 pesos mexicanos.

