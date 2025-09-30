Sheinbaum DEFIENDE a Alejandro Encinas, representante de México en la OEA: "Es un gran compañero"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en Palacio Nacional este martes 30 de septiembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la designación de Alejandro Encinas Rodríguez, como representante del país en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual generó polémica en redes sociales el pasado lunes.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre su decisión de nombrar a Encinas Rodriguez representante de México en la OEA, la cual desató una seria de críticas en redes sociales, pues durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el funcionario ahora designado estuvo al frente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, crimen que aún no se ha resuelto por completo.

Claudia Sheinbaum confirma el nombramiento de Alejandro Encinas como representante de México en la OEA. pic.twitter.com/onbRDYOzXk — El Chamuco (@El_Chamuco) September 30, 2025

Sin embargo, la primera presidenta de México señaló que, hasta ahora, no sabe de qué críticas se habla. Agregó que Alejandro Encinas "es un gran compañero" del movimiento de la Cuarta Transformación (4T). Asimismo, señaló que previamente se comunicó con él y le preguntó si le gustaría asumir este cargo diplomático, a lo que respondió que sí y por eso su Gobierno compartió la designación ayer, lunes 29 de septiembre.

Es importante señalar que el nombramiento de Alejandro Encinas debe ser aprobado por el Senado de la República, donde el Movimiento de Generación Nacional (Morena) tiene mayoría. A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), la propuesta será analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores, encargada de revisar el perfil del candidato, realizar la exploración correspondiente y someter el dictamen a votación en el pleno para su eventual ratificación.

En caso de recibir el respaldo de la Cámara Alta, Encinas asumirá la responsabilidad de encabezar la representación mexicana en la OEA, un organismo en el que se discuten asuntos clave como la defensa de los derechos humanos, la consolidación democrática y la cooperación regional. El proceso de ratificación incluye comparecencias ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde el aspirante deberá presentar sus prioridades y líneas de trabajo para la misión diplomática.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'