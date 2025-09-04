Precio del dólar el día de HOY jueves 4 de septiembre de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este cuarto día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exhiben los bancos de México este jueves 4 de septiembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.7500 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 3 de septiembre cerró operaciones en 18.681 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Este jueves 4 de septiembre el precio del dólar se mantiene estable. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se expone en un promedio de 18.7479 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.7542 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 4 de septiembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 4 de septiembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.90 pesos y vende en 19.30 pesos

Banco Azteca compra en 17.50 y vende en 19.14 pesos

Bank of America compra en 17.762 y vende en 19.8413 pesos

Banorte adquiere en 17.50 y oferta en 19.05

BBVA Bancomer compra 17.90 y vende en 19.03 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.75

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer jueves del mes es de 18.646 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna