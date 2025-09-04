Sheinbaum celebra al nuevo Poder Judicial, pero asegura que no influirá en la SCJN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 4 de septiembre de 2025, la mandataria afirmó este día que no influirá en las decisiones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que respetará plenamente la autonomía del Poder Judicial.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano destacó la importancia de la independencia de los ministros y ministras, y aseguró que no realizará llamadas ni gestiones para orientar alguna decisión judicial, como si lo hacían mandatarios en gobiernos previos a la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sheinbaum Pardo enfatizó que los miembros de la Corte son profesionales con la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, y que ella no interferirá en ningún caso. La presidenta también subrayó que valora que la Suprema Corte sea elegida por el pueblo y que la toma de protesta del 1 de septiembre tuvo un alto valor simbólico.

Claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo, y el simbolismo del 1 de septiembre en la noche de la toma de protesta medio mucho, fui invitada y asistí. [...] Fíjense el acto muy simbólico. El primer fue abrir las puertas de la Corte y el segundo este, bajarse os salarios, muy muy simbólico", dijo la presidenta.

En su intervención, la mandataria mexicana destacó que uno de los primeros actos de los nuevos ministros fue reducir sus salarios, lo que calificó como un gesto "muy simbólico" que refleja transparencia y compromiso con la ciudadanía. Además, señaló que abrir las puertas de la Corte al público y la reducción de sueldos son señales claras de la disposición de la nueva SCJN para generar confianza y cercanía con la sociedad.

Sheinbaum Pardo también comentó sobre las críticas hacia la composición de la nueva Corte y afirmó que algunas de estas opiniones están relacionadas con prejuicios históricos: "Mucho delo que critican de la nueva Corte tiene que ver con eso, hay todavía esa idea de que hay algunos iluminados que pueden ser parte del Poder Judicial o de la Cámara de Diputados".

La mandataria reiteró que respetará la autonomía de los ministros y ministras, y que no realizará ninguna acción que pueda interpretarse como una influencia sobre las decisiones de la Corte. De igual forma, aseguró que celebrará los actos simbólicos y la transparencia de los integrantes de la SCJN, reconociendo su profesionalismo y compromiso con la legalidad y el respeto a la Constitución.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'