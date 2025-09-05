Paquete Económico 2026 será presentado a la Cámara de Diputados este lunes: Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 5 de septiembre de 2025, la mandataria mexicana confirmó que la próximo semana se entregará el Paquete Económico 2026, el conjunto de consideraciones económicas y fiscales para el siguiente ejercicio fiscal que propone el Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con las declaraciones de Sheinbaum Pardo, la presentación se realizará el lunes 8 de septiembre de 2025 por la tarde y, un día después [martes 9] la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer los ejes principales del Paquete Económico 2026: Información central sobre ingresos y egresos. Para el miércoles se prevé la presencia de representantes de Hacienda en Palacio Nacional para ampliar detalles.

Sheinbaum destacó que el paquete incluye un incremento en el presupuesto destinado a ciencia y a los proyectos estratégicos definidos por su administración en materia científica y humanista. Señaló que estos rubros recibirán mayor respaldo económico con el objetivo de fortalecer la innovación y el desarrollo nacional.

En cuanto a temas específicos, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano adelantó que se contemplan modificaciones al esquema de regularización de los vehículos conocidos como autos 'chocolate'. De acuerdo con su explicación, se detectaron abusos en el proceso de apertura implementado anteriormente, por lo que el nuevo planteamiento busca corregir estas prácticas y establecer criterios más claros dentro del marco presupuestal.

Va a tener modificaciones, porque ha habido abusos en esta apertura que se hizo, entonces, va a tener modificaciones y viene en este paquete presupuestal", apuntó la presidenta.

Igualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en el nuevo paquete económico los bancos ya no podrán deducir las aportaciones al IPAB, antes conocido como Fobaproa.

¿Qué es el Paquete Económico 2026?

El Paquete Económico 2026, presentado cada año, integra los principales lineamientos financieros y fiscales que regirán el siguiente ejercicio fiscal. Está compuesto por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la llamada miscelánea fiscal. Una vez entregado por el Poder Ejecutivo, corresponde a la Cámara de Diputados analizarlo, discutirlo y, en su caso, aprobarlo.

