Reforma ELECTORAL, jornada de 40 horas y más: Las leyes clave que Morena impulsará en 2026

Ciudad de México.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya tiene lista su agenda legislativa para 2026. Y es que, si bien aún faltan semanas para el arranque del periodo ordinario (que comenzará oficialmente en febrero), Ricardo Monreal Ávila, coordinador del partido en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que el partido de la Cuarta Transformación (4T) impulsará reformas de diversas materias. Entre estas destaca la polémica Reforma Electoral y la legislación para reducir la Jornada Laboral a 40 horas.

Aunque las iniciativas aún no se presentan formalmente, el bloque guinda ha confirmado que se trata de compromisos prioritarios de su movimiento, con el objetivo de responder a retos sociales, políticos y productivos del país. Aquí te decimos a qué debes estar atento el próximo 2026.

El periodo ordinario comenzará en febrero 2026. Foto: Facebook

Estas son las reformas que presentará Morena en 2026

Reforma electoral

La Reforma Electoral será uno de los ejes centrales de la agenda legislativa. Morena plantea modificar el modelo actual del sistema electoral con el argumento de reducir costos y hacerlo más eficiente. Entre los puntos que se han mencionado están:

Ajustes al financiamiento público de los partidos políticos.

Revisión de la estructura de los Organismos Públicos Locales Electorales ( OPLE ).

). Cambios en la conformación y renovación de cargos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta anticipa un debate amplio, ya que toca directamente las reglas de organización electoral y la relación entre austeridad, representación política y pluralidad.

Revocación de mandato

Otra iniciativa incluida en el paquete de reformas de Morena es la adecuación al mecanismo de revocación de mandato. Morena busca que este ejercicio coincida con las elecciones intermedias de 2027, con el objetivo de aumentar la participación ciudadana y reducir los costos de organizar consultas independientes.

El planteamiento apunta a consolidar la revocación de mandato como un instrumento de rendición de cuentas con mayor impacto político y administrativo.

Reforma laboral: Jornada de 40 horas semanales

La reducción de la jornada laboral a 40 horas es una de las reformas con mayor impacto social previstas para 2026. La iniciativa contempla:

Una reforma constitucional al artículo 123, apartado A.

Cambios a la Ley Federal del Trabajo para facilitar su aplicación.

De acuerdo con lo adelantado, la implementación sería gradual, con el objetivo de equilibrar las condiciones laborales de los trabajadores sin afectar de manera abrupta la productividad de las empresas. Morena la considera una de las transformaciones laborales más relevantes en décadas, aunque la clase trabajadora ha rechazado el esquema que busca que se reduzcan de dos horas en dos horas hasta 2030.

Reformas en materia de justicia y Código Penal

La agenda legislativa también incluye cambios profundos en el marco jurídico y penal del país. Entre ellos destacan:

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , orientada a modernizar los procesos, establecer plazos claros y evitar dilaciones indebidas en juicios contra la administración pública. Esta fue presentada por la primera presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum .

, orientada a modernizar los procesos, establecer plazos claros y evitar dilaciones indebidas en juicios contra la administración pública. Esta fue presentada por la primera presidencia, la doctora . Reforma al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, que redefine el tipo penal colocando el consentimiento como elemento central y dejando claro que el silencio o la pasividad no implican aceptación.

en materia de abuso sexual, que redefine el tipo penal colocando el consentimiento como elemento central y dejando claro que el silencio o la pasividad no implican aceptación. Ajustes legales en delitos ambientales y gestión ambiental, con el fin de fortalecer la protección del medio ambiente sin ambigüedades jurídicas ni beneficios indebidos para grandes infractores.

No obstante, el trabajo del Poder Legislativo no termina ahí. Dentro del proceso de transformación del Poder Judicial, Morena analiza la llamada Ley de 'Jueces sin rostro', la cual busca reforzar la seguridad de personas juzgadoras en casos de alto impacto, particularmente aquellos relacionados con delincuencia organizada.

#Sonora | Gobierno de Sheinbaum y Durazo presentan Plan de Justicia para Cananea: El cierre de un conflicto histórico en Sonora uD83DuDDE3?https://t.co/LyKY1wzFaH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 29, 2025

La propuesta incluye mecanismos para combatir la corrupción, reducir el rezago judicial, fortalecer la perspectiva de derechos humanos e incorporar herramientas digitales que agilicen los procesos judiciales.

Si bien será relevante conocer la postura de la oposición frente a estas reformas, también es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada y atenta a los posibles cambios a la Carta Magna y al marco legal del país. El debate legislativo que se abrirá en 2026 será clave para definir el alcance de estas transformaciones y su impacto en la vida política, laboral y social de México.

