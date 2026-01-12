Precio del dólar HOY lunes 12 de enero 2026 en México: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este primer día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este lunes 12 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 12 de enero de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.9069 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Cabe apuntar que este valor representa una ligera apreciación del peso mexicano, pues el pasado viernes 9 de enero el tipo de cambio cerró operaciones en 17.958 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todos los detalles sobre el precio del dólar. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes amanece en un promedio de 17.9005 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.9127 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 12 de enero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 12 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.10 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 17.45 y vende en 18.64 pesos

Bank of America compra en 16.9779 y vende en 18.9394 pesos

Banorte adquiere en 16.80 y oferta en 18.30

BBVA Bancomer compra 16.93 y vende en 18.46 pesos

Banamex compra en 18.20 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.00

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | La estaban esperando: Ejecutan a madre de familia afuera de una tienda en García, Nuevo León uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDD2Bhttps://t.co/XSU7w2ZIaD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo lunes del mes es de 17.9842 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui