Congreso discutirá ocho nuevas iniciativas de reformas para enero 2026, afirma Ricardo Monreal

Ciudad de México.- El Gobierno de México discutirá ocho nuevas reformas a partir del día 14 de enero de 2026, las cuales afectarán los ámbitos fiscal, laboral, aduanero y de telecomunicaciones, como lo son la digitalización de trámites y la actualización de contratos, indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

La Reforma Electoral presentará su primer borrador el día miércoles 14 de enero del presente año, donde incluirá la reducción de montos presupuestales para los partidos políticos, la organización de las elecciones, al igual que la reducción de diputados.

Congreso discutirá ocho nuevas iniciativas de reformas para enero 2026 dice Ricardo Monreal

El día lunes 12 de enero de 2026 se realizó una reunión con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde también participaron Adán Augusto López, coordinador de los senadores morenistas; la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde; y Arturo Zaldívar, coordinador de política de la presidenta.

Al terminar la reunión, Monreal afirmó que las reformas prioritarias son al procedimiento contencioso administrativo y jueces sin rostro, una medida que busca proteger a los jueces, prioritariamente aquellos que se encargan de casos vinculados con miembros de la delincuencia organizada. El crecimiento de la economía social también forma parte de las prioridades.

Se destacó que en la reforma en materia de reducción de la jornada laboral, ya se plantea que se disminuya dos horas laborales por año hasta 2030; además, se espera que la actual presidenta envíe la reforma sobre la revocación de mandato y eliminar el fuero constitucional de diputados y senadores, ya que se ha dicho que se utiliza para evadir responsabilidades legales, que representa un privilegio que ni siquiera tiene el titular del ejecutivo federal.

El lider de los diputados, Ricardo Monreal reveló los #puntos que abordó en materia legislativa junto al #coordinador del Senado Adán Augusto y la Presidenta Claudia Sheinbaum, incluidas iniciativas de las 40 horas laborales y jueces sin rostro. pic.twitter.com/1WudhBvUue — Sintexto (@SintextoMX) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui