Precio del dólar en México HOY martes 13 de enero 2026: ¿Cuál es el tipo de cambio actual?

Ciudad de México.- ¿Este segundo día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones bancarias que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 13 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 13 de enero, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.8944 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva apreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 12 de enero cerró operaciones en 17.93 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este martes se exhibe en un promedio de 17.8893 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.9074 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Afirme compra el dólar en 17.10 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 18.59 pesos

Bank of America compra en 16.9779 y vende en 18.9394 pesos

Banorte adquiere en 16.70 y oferta en 18.25

BBVA Bancomer compra 17.07 y vende en 18.20 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.15

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.95

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo martes del mes es de 17.9075 pesos mexicanos.

