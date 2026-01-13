Salinas Pliego 'arremete' en contra del registro de telefonía celular tras filtración de datos de Noroña

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego reavivó el debate sobre la ciberseguridad y la privacidad de México, utilizando como base un incidente irónico: la presunta filtración y uso indebido de los datos personales del senador Gerardo Fernández Noroña. Esto ocurre en el marco de la implementación de las nuevas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pasado 9 de enero de 2026 inició en México la implementación del registro obligatorio de telefonías celulares, en el cual se tiene que vincular número móvil y la identidad del titular de la línea. Esto tiene como objetivo actualizar el padrón de usuarios y tener un mayor control en los servicios de telecomunicaciones.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDEAA EL REGISTRO DE CELULARES YA SE CONVIRTIÓ EN UN DESASTRE: ESTÁN USANDO LOS DATOS DE NOROÑA PARA DAR DE ALTA LÍNEAS



A solo días de iniciar el padrón obligatorio de telefonía, usuarios en canales de WhatsApp descubrieron una falla brutal en el sistema: es posible registrar… pic.twitter.com/47YP7xCbnO — DRA. MERCEDES PAVON "SUPERMUELITA FIFÍ" (@GARCIPAVON) January 13, 2026

El propósito del registro obligatorio de celulares en México es atender situaciones relacionadas con el uso de números telefónicos en actividades ilícitas; en días pasados comenzaron a circular en redes sociales varios señalamientos sobre un presunto uso indebido de datos personales de usuarios de una empresa reconocida de telefonía.

Usuarios en redes sociales señalaron recientemente que la información personal del senador de Morena fue utilizada por terceros para registrar líneas telefónicas en el padrón de telefonía móvil sin su consentimiento. Ante la difusión de dicha información, el dueño de Grupo Salinas no tardó en dar su punto de vista. Lejos de empatizar políticamente, utilizó el incidente para atacar la nueva implementación del registro.

Ricardo Salinas advirtió sobre los riesgos que implica la exposición de datos personales y atribuyó la situación a leyes que, desde su perspectiva, permiten la vigilancia y el control a través del registro de líneas telefónicas. "Ni Perroña merece correr este riesgo, provocado por promulgar leyes pendej*s con la única intención de vigilar, extorsionar y controlar al pueblo desde el poder", mencionó en sus redes sociales.

También expresó su inconformidad, mencionando que si figuras de alto perfil político están expuestas al robo de identidad bajo este nuevo esquema, el ciudadano común está en una posición vulnerable ante el manejo de datos biométricos y personales por parte de las operadoras de empresas nacionales de telefonía y el gobierno.

Ni Perroña merece correr este riesgo, provocado por promulgar leyes pendejas con la única intención de vigilar, extorsionar y controlar al pueblo desde el poder. Además de todo, ejecutadas por ineptos que gracias a su pésimo trabajo exponen los datos personales de los ciudadanos.… https://t.co/ru4UICR3rZ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui