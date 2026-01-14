Ciudad de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que se reunirá con la consejera y presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en las instalaciones del INE para dialogar sobre la nueva propuesta de Reforma Electoral.

"Quiero informarles que he solicitado una reunión, y me reuniré el día de mañana jueves 15 de enero del presente año a las 10:00 horas con la presidenta del INE. Esta reunión es para que podamos dialogar sobre la propuesta presentada por el INE que ha enviado a la Comisión del Ejecutivo, y también para dialogar sobre el decálogo que he presentado yo sobre los principios electorales", explicó Kenia López en charla con medios de San Lázaro.

Kenia López Rabadán anuncia reunión con Guadalupe Taddei para dialogar sobre la Reforma Electoral

“Esto es, hicimos un análisis de las propuestas que el INE ha enviado y del decálogo que yo he presentado y tenemos en la mayoría de los 10 puntos, específicamente en ocho, tenemos coincidencias”. Adjunto.

"Lo que es importante es dejarle a todo México y a todas las instituciones que quien define las leyes en este país es el congreso, que quien define las leyes en este país es el congreso, que quien va a resolver sobre una reforma electoral es el congreso, sin las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores", mencionó Kenia López.

Además, la presidenta de la Cámara de Diputados agregó que el Congreso de la Unión será quien defina la Reforma Electoral, pese a lo dicho por el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, sobre que no será producto de consenso entre fuerzas políticas.

uD83DuDD34uD83DuDDF3? Kenia López anuncia reunión con la presidenta del INE



La presidenta de la Cámara de Diputados, @kenialopezr informó que sostendrá un encuentro con la consejera presidenta del @INEMexico, Guadalupe Taddei, para contrastar las propuestas de la reforma electoral, pues aseguró… pic.twitter.com/AZv8TkzLFD — Político MX (@politicomx) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui.