El T-MEC fortalece la integración económica: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "Gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, esta región se convirtió en la zona económica más dinámica del mundo. Tan solo el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, mientras que el 15 por ciento de las exportaciones estadounidenses llegan a México, haciéndolos principales socios comerciales; incluso, estos intercambios superan el comercio mutuo con China", declaró la senadora de la República por Morena Lorenia Valles Sampedro.

Agregó que, como estrategia de desarrollo industrial, el Plan México busca fortalecer la economía de la región, impulsando nuevas inversiones nacionales y extranjeras que darán lugar a la relocalización de las empresas extranjeras en México, la sustitución de importaciones y la participación de las industrias nacionales en sectores estratégicos que no habían sido explorados, como la electromovilidad y los semiconductores.

"El propósito del Plan México es lograr la prosperidad en nuestro país y en aquellas naciones con las que tenemos acuerdos comerciales; por eso la definimos como 'prosperidad compartida', pues se trata de fortalecer los lazos económicos mediante la generación de nuevas inversiones, fuentes de empleo y, desde luego, bienestar. El Plan México es nuestra propuesta hacia la revisión del T-MEC", subrayó la legisladora sonorense.

Asimismo, Valles Sampedro recordó que, desde hace unos meses, en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el Senado de la República comenzó a trabajar en el análisis del T-MEC por medio de mesas temáticas, previo a la revisión del acuerdo comercial que se renovará el 1.° de julio de 2026.

"Como bien lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, el T-MEC favorece a las tres naciones que integran este acuerdo comercial. Desde el Senado trabajaremos en lo necesario para que el T-MEC siga siendo un instrumento que impulse el desarrollo, el empleo y el bienestar de las y los ciudadanos de nuestros países", concluyó la senadora.

Participé en la inauguración del “Encuentro Binacional de Ingenierías” en el @senadomexicano, un espacio de reflexión sobre los avances y los retos para un desarrollo industrial sustentable y generador de bienestar social.



Un gusto coincidir con el Exmo. Embajador de Portugal en… pic.twitter.com/oNNYGhl6an — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui