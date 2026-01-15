Inversión millonaria de Pilgrim’s impulsará empleo y producción alimentaria en México: Ebrard

Ciudad de México.- México recibirá una de las inversiones extranjeras más relevantes para el sector alimentario en los próximos años de parte de la empresa Pilgrim’s. El anuncio, realizado este jueves 15 de enero de 2026 en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, lo dio el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, quien destacó la importancia del proyecto por su impacto económico y social en diversas regiones del país, así como por su contribución a la seguridad alimentaria.

Inversión de más de mil 300 millones de dólares

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la empresa Pilgrim’s México realizará una inversión superior a los mil 300 millones de dólares (mdd) durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Se trata de una compañía de origen brasileño que cuenta con más de dos décadas de operación en territorio mexicano. Ebrard subrayó que este capital permitirá no solo ampliar la capacidad productiva de la empresa, sino también detonar la creación de empleos formales, al estimarse más de cuatro mil puestos de trabajo directos derivados de este plan de expansión.

1300 millones de dólares invertirá Pilgrim’s. Dejaremos de importar el 35% del pollo que hoy consumimos, ahora se producirá en nuestro país. Buen jueves uD83DuDC4DuD83DuDC4D pic.twitter.com/b3gsmKpVvk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 15, 2026

Según los detalles compartidos durante la conferencia matutina, el mayor porcentaje de la inversión, alrededor de 950 millones de dólares, se destinará a los estados de Veracruz, Campeche y Yucatán, entidades consideradas estratégicas para la industria alimentaria nacional.

Otros 200 millones de dólares serán canalizados a Durango y Coahuila, mientras que 150 millones adicionales se invertirán en Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. La empresa señaló que esta distribución busca fortalecer la producción regional y alinearse con iniciativas como el Plan México y el Plan de Sustentabilidad Alimentaria.

Generación de empleos y aumento en la producción

De acuerdo con estimaciones oficiales presentados ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el plan de inversión permitirá generar más de cuatro mil empleos directos y alrededor de 16 mil empleos indirectos en distintas regiones del país. Además, se prevé que la capacidad productiva adicional alcance hasta 373 mil toneladas durante el periodo de ejecución del proyecto.

Directivos de la empresa explicaron que estas acciones están enfocadas en ampliar la oferta alimentaria, robustecer la infraestructura agroindustrial y garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.

Pilgrim’s refuerza su presencia en México

Pilgrim’s México cuenta con una trayectoria de 38 años en el país y actualmente mantiene una plantilla de 12 mil 600 empleos directos, además de generar cerca de 50 mil empleos indirectos. De acuerdo con la firma, su operación atiende a más de 30 millones de consumidores en el mercado nacional.

La empresa aseguró que su estrategia de expansión prioriza el desarrollo sostenible, el impacto social positivo y el respeto a las comunidades donde opera. Sus directivos destacaron que la experiencia adquirida en regiones como Europa y Brasil permitirá aplicar buenas prácticas en México, sin generar afectaciones en las zonas donde se concentrará la inversión.

