Precio del dólar en MÉXICO HOY jueves 15 de enero 2026: Así amaneció el peso mexicano

Ciudad de México.- ¿Este cuarto día de la semana tienes planeado realizar operaciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este jueves 15 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, jueves 15 de enero de 2026, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.8190 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 14 de enero cerró operaciones en 17.7848 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todos los detalles sobre el precio del dólar este jueves. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se exhibe en un promedio de 17.811 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.8292 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 15 de enero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 15 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.10 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 16.80 y vende en 17.99 pesos

Bank of America compra en 16.8919 y vende en 18.8679 pesos

Banorte adquiere en 16.60 y oferta en 18.15

BBVA Bancomer compra 17.13 y vende en 18.27 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.84

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer jueves del mes es de 17.8167 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui