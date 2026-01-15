Ricardo Anaya se pronuncia en contra de la reforma electoral de Morena y la califica como “Ley Maduro”

Ciudad de México.- El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una de las críticas más fuertes contra las recientes iniciativas legislativas impulsadas por Morena, la Reforma Electoral. El legislador ha etiquetado la estrategia del oficialismo como la 'Ley Maduro'; menciona que el principal propósito del gobierno no es la democratización de la justicia, sino el control absoluto de los procesos electorales y la instauración de un régimen de partido único en México.

Dicha declaración surge durante el debate sobre la llamada supremacía constitucional y la implementación de la Reforma al Poder Judicial, que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Para Anaya, estas modificaciones representan un punto de inflexión que podría vulnerar la certeza jurídica y democrática del país.

"Para nosotros es la 'Ley Maduro' que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. Sobre la presencia de la presidenta en la boleta y la revocación de mandato, nosotros no lo estamos pidiendo, pero si el gobierno quiere eso, me parece que se están equivocando", comentó.

Para el senador panista, el término 'Ley Maduro' hace una referencia directa al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. De acuerdo con el senador, el gobierno federal se prepara para un escenario en el que ya no cuente con apoyo mayoritario y pretende aferrarse al poder mediante cambios en las reglas electorales.

Anaya sostiene que la reforma está diseñada para que Morena y sus aliados tengan la facultad exclusiva de decidir quiénes serán los candidatos a juzgadores. "Lo que quieren es el control total de las elecciones", afirmó Ricardo Anaya, explicando, en pocas palabras, que al controlar el Tribunal Electoral, órgano encargado de calificar la validez de las elecciones, el partido en el poder se asegura de nunca perder un comicio, independientemente de la voluntad popular.

Ricardo Anaya explicó este proceso con un ejemplo práctico: "Si el comité de evaluación está compuesto por cinco miembros, y tres son nombrados por la mayoría legislativa (Morena) y dos por el ejecutivo (también Morena), el resultado es que el 100 por ciento de los candidatos finales serán afines a la ideología del gobierno", externó.

"Es una trampa", sentenció el legislador. Al eliminar la posibilidad de que perfiles independientes lleguen a las boletas, la elección popular se convierte en una simulación donde el ciudadano solo puede elegir entre opciones previamente aprobadas por el régimen.

